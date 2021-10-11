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- Fatih’te, alt geçitte halay çeken düğün konvoyu trafiği tıkadı
Fatih’te, alt geçitte halay çeken düğün konvoyu trafiği tıkadı
Bir düğün konvoyu, Topkapı alt geçidinde durup trafiği tıkadı. Araçlarından inen şahıslar, yolun ortasında halay çekti.
- İHA
- 11.10.2021 - 10:14
- Güncelleme : 11.10.2021 - 13:37
İstanbul’un Fatih ilçesinde, 10. Yıl Caddesi’nde seyir halinde olan bir düğün konvoyu, Topkapı alt geçidinde durdu.
Araçlarını yolun ortasında durduran şahıslar, trafiğe aldırış etmeden müzik açıp halay çekmeye başladı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
KORNA ÇALARAK TEPKİ VERDİLER
Görüntülerde, halay çeken şahısların arasında damadın da olduğu görüldü.
Alt geçitte bekleyen diğer sürücüler, olaya korna çalarak tepki verdi.
Fatih’te, alt geçitte halay çeken düğün konvoyu trafiği tıkadı VİDEO