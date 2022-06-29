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    Fatih'te araçta tartışan kişilerden biri, diğerini bıçakladı

    Araçta tartışan kişilerden biri, diğerini yol ortasında bıçakladı. Bıçaklanan kişinin durumunun ağır olduğu bildirilirken şüpheliler gözaltına alındı.
    • 29.06.2022 - 09:34
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    Fatih'te araçta tartışan kişilerden biri, diğerini bıçakladı

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi'nde ilginç bir kavga olayı yaşandı.

    Seyir halinde ilerleyen otomobil cadde üzerinde durdu ve araçtan inen yabancı uyruklu şahıslar tartışmaya başladı.

    Araçtan inip bıçakladı

    Tartışma kısa süre içinde yuerine kavgaya bırakırken aynı araçtan inen şahıslardan biri, diğerini bıçaklandı.

    Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi

    Yaşana olayı gören çevredekiler, yaralanan vatandaşın yardımınıa koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olayın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kanlar içinde yerde yatan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

    Şüpheliler yakalandı

    Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kaçtıkları araç ile birlikte yakaladı.

    Olay anı kameraya yansıdı

    İHA'nın haberine göre; yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kavga anları da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "Ben de yanlarına gittim"

    Öte yandan da olayı gören vatandaşlardan Hakan Köse, "Dükkanın önündeydik. Aniden bir araba geldi. Arabada beş kişi vardı. İki kişi önde, üç kişi arkadaydı. Üç kişinin bağrışma sesi geldi. Ben de yanlarına gittim. Ben bayan sandım. Öndeki iki kişi indi. O sırada üç kişi de aracın içinde takışmaya başladı.

    Daha sonra çıktılar birbirlerinin boyunlarını sıkmaya başladılar. Üç kişiden bir tanesi arkasından bıçak çıkardı. Arkadaşının hem arkasına hem göğsüne bıçağı sapladı. Üç kişi de arabaya binip kaçıp gittiler." dedi.

    Fatih te araçta tartışan kişilerden biri, diğerini bıçakladı #1


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