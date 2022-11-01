Fatih'te arkadaşını öldüren katilden kan donduran ifadeler

Bir apartmanın bodrum katında parçalanmış cesedi bulanan 65 yaşındaki adamın katil zanlısı, arkadaşı çıktı. 78 yaşındaki katil, “Kalp krizi geçirdi. Korktum parçaladım” dedi.

İstanbul Sarıyer'de polise başvuran Celal Han'ın (65) akrabaları, 25 Ekim'de kayıp müracaatında bulundu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp Celal Han'ın evinden ayrıldıktan sonra metro ve otobüs kullanarak Fatih'e gittiğini tespit etti.

Bodruma girdi, bir daha çıkmadı

Güvenlik kamera görüntülerinden Celal Han'ın burada bir kişiyle buluştuğu ve birlikte bir evin bodrumuna girdikleri belirlendi.

Polis, Han'ın bir daha bodrumdan hiç çıkmadığını tespit etti.

Şüpheli için de kayıp müracaatı yapıldı

Polis yaptığı çalışmada kısa süre içinde Celal Han'ın buluştuğu 78 yaşındaki Sitrak K.'ya ulaştı.

Sitrak K., polislere arkadaşıyla buluştuğunu, parka gittiklerini ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, bu kez Sitrak K.'nın yakınları 29 Ekim'de kayıp müracaatında bulundu.

Parçalanmış ceset bodrum da bulundu

Polis, Sitrak K.'nın kaybolmasının ardından savcılıktan aldığı izinle Celal Han'ın son olarak girdiği bodrum katta arama yaptı.

Yapılan aramada Celal Han'ın 6 parçaya ayrılan cesedi bulundu.

Cesedin bir bıçakla parçalara ayrılarak poşetlere konduğu belirlendi.

Aynı gün gözaltına alındı, suçunu itiraf etti

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada kayıp olarak da aranan Sitrak K.'yı 31 Ekim'de Fatih'te sokakta dolaşırken gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Sitrak K., arkadaşını parçalara ayırdığını itiraf etti.

Kalp krizi geçirip öldüğünü iddia etti

Bodrum katta birlikteyken arkadaşının kalp krizi geçirerek öldüğünü, bunun üzerine paniğe kapıldığını söyleyen Sitrak K.'nın “Olay üzerime kalır diye korktum. Cesedi bütün halinde bodrumdan çıkaramayacağımı anlayınca onu parçalara ayırmaya karar verdim. O öldükten 2 gün sonra cesedi parçalara ayırdım. Kollar, bacaklar ve vücudu ayrı ayrı poşetlere koydum. Başını ise bir kutuya koyarak kaldırdım. Müsait olunca cesedi atmayı planlıyordum.” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Basın mensuplarının ‘nasıl yaptınız?’ sorusunu cevaplayan şüpheli, “O kalp krizi geçirdi. Öldüğü için korktum. Cesedi parçaladığım doğrudur.” dedi.