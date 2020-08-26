Fatih'te arkadaşının eşine mesaj atıp otele çağıran Suriyeliye meydan dayağı

Evlerinde misafir olarak kaldığı sırada arkadaşının eşine sözlü tacizde bulunan ardından onu otele çağıran adam, dayak yedi. Suriyeli şüpheli, kadının yakınlarının elinden zor kurtarıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesi İskender Paşa Mahallesi'nde Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı.

A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı.

OTELE ÇAĞIRDI

Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti.

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“SEN HARAMA GÖZ DİKTİN”

A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı. Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı. Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları 'Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin' diye bağırarak, onu dövmeye başladı.

ZOR KURTARILDI

Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.