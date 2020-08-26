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    Fatih'te arkadaşının eşine mesaj atıp otele çağıran Suriyeliye meydan dayağı

    Evlerinde misafir olarak kaldığı sırada arkadaşının eşine sözlü tacizde bulunan ardından onu otele çağıran adam, dayak yedi. Suriyeli şüpheli, kadının yakınlarının elinden zor kurtarıldı.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 09:57
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    Fatih'te arkadaşının eşine mesaj atıp otele çağıran Suriyeliye meydan dayağı

    İstanbul’un Fatih ilçesi İskender Paşa Mahallesi'nde Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı.

    A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı.

    OTELE ÇAĞIRDI

    Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti.

    Fatih'te arkadaşının eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı İZLE

    “SEN HARAMA GÖZ DİKTİN”

    A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı. Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı. Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları 'Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin' diye bağırarak, onu dövmeye başladı.

    Fatih te arkadaşının eşine mesaj atıp otele çağıran Suriyeliye meydan dayağı #1

    ZOR KURTARILDI

    Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Fatih te arkadaşının eşine mesaj atıp otele çağıran Suriyeliye meydan dayağı #2

    Fatih te arkadaşının eşine mesaj atıp otele çağıran Suriyeliye meydan dayağı #3

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