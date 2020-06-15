Fatih'te kumar buluşması ölümle bitti

Beraber kumar oynamak için buluştuğu arkadaşıyla tartışan şahıs, arkadaşının kafasına taşla vurup öldürdü.

İstanbul Fatih'te cinayet meydana geldi...

Cinayet, 8 Haziran günü 03:00 sularında Unkapanı Caddesi ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktada meyana geldi.

Arkadaşlarıyla buluşup kumar oynadıktan sonra evine dönerken sokakta yürüdüğü sırada arkasından kafasına sert bir darbe alan Abdurrahman Altun, 05:17 sularında çevredikeler tarafından farkedildi.

Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Abdurrahman Altun'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAFASINA TAŞLA DEFALARCA VURDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayın meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelenen görüntülerde Abdurrahman Altun'un kafasına 5-6 defa taş ile vurulduğu, vuran kişinin olay yerini yaya olarak terkettiği görüldü. Şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit eden polis, şüpheliyi takibe aldı.

ÖNCEDEN SABIKALI

Kocaeli, Gölcük'te yakalanan 45 yaşındaki şüpheli İsmail Ö.'nün daha önceden de 2 adet kasten adam yaralama suçundan kaydının olduğu belirtildi. Katil zanlısı İsmail Ö. ile Abdurrahman Altun'un arkadaş oldukları, olay günü kumar oynamak için bir araya geldikleri, oyunun ardından aralarında tartışma çıktığı ve olayın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Katil zanlısı İsmail Ö., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.