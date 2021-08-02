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    Fatih’te bebek arabasından turistlerin çantasını çaldı

    Çekya vatandaşı olan aile, alışveriş yapmak için bir mağazaya geldi. Aileyi izlemekte olan bir şahıs, bebek arabasının içindeki çantayı alarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 11:01
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    Fatih’te bebek arabasından turistlerin çantasını çaldı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Kumkapı’da cuma günü öğle saatlerinde Çekya vatandaşı bir turist eşi ve çocuğu ile alışveriş yapmak için bir dükkanın önünde durdu.

    Aile, çantalarının bulunduğu bebek arabasını dükkanın önünde bırakarak ürünleri incelemeye başladı.

    Aileyi takipte olan bir şahıs, fırsatını bulduğu anda içinde bilgisayar ve bir miktar para bulunan çantayı alarak bölgeden uzaklaştı.

    Fatih’te bebek arabasından turistlerin çantasını çaldı #1

    RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, hırsızın o anlardaki rahat tavırları dikkat çekti.

    Fatih’te bebek arabasından turistlerin çantasını çaldı VİDEO

    Fatih’te bebek arabasından turistlerin çantasını çaldı #2

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