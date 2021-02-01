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    Fatih'te bekçiye araba çarptı

    Fatih’te denetimler sırasında kimlik sorgusu yapan bekçilerden birine otomobil çarparak kaçtı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 05:19
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    Fatih'te bekçiye araba çarptı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Vefa Mahallesi Canfeda Cami Sokakta yaşanan olayda, sokak içerisinde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik sorgusu GBT yapan bekçilerden birine sokak içerisinden ilerleyen otomobil çarparak kaçtı.

    Otomobilin çarptığı bekçi yaralanarak yere düşerken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı bekçi, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bekçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çarparak kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.

    Fatih'te bekçiye araba çarptı İZLE

    Fatih te bekçiye araba çarptı #1

    Fatih te bekçiye araba çarptı #2

    Fatih te bekçiye araba çarptı #3

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