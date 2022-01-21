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    Fatih’te bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

    Bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine gelen polis güvenlik kamerasında tespit erittiği zanlıyı adresinde yakalayarak gözaltına aldı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:21
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    Fatih’te bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

    İstanbul'un Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi’ndeki bir adreste yaşanan olayda, bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.D (41)  hayatını kaybetti.

    POLİS CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ KAMERADAN İNCELEDİ

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    SUÇ ALETİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATTI

    İncelenmeler sonucu şüpheli şahsın, suç aletini kaçış güzergahında bulunan bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Bıçak bulunurken, çalışmaların devamında olayın şüphelisi olduğu tespit edilen F.D. (24) ise Fatih’te Nişanca Mahallesi’ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.


    Fatih’te bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti #1

    Fatih’te bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti #2


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