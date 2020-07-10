Fatih'te bir iş yerine saldırı: 2 yaralı

Fatih'te bir iş yerine saldırı: 2 yaralı

Zeyrek Mahallesinde silahlı 5 kişi bir iş yerine ateş açtı.

İstanbul Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde akşam saatlerinde plakası belirsiz bir otomobil içindeki 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfekle bir iş yerine saldırı düzenledi.

Açılan ateş sonucu kaldırımda duran bir kişi, vücuduna isabet eden mermiyle yaralanırken, bir kişi de mermilerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı.

Silahlı grubun açtığı ateş sonucu çevredeki dükkanlara ve otomobillere de mermiler isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıyı gerçekleştiren kişiler, olay yerine geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği caddeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 kişi ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kurşunların isabet ettiği iş yerleri ve otomobillerde incelemelerde bulundu.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.













