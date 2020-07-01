Camdan dizüstü bilgisayarı arkadaşına atarak evden hırsızlık yapan şüphelilerden ikisi devriye atan bekçiler tarafından yakalandı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi’nde 3 şüpheli, bir binanın ikinci katındaki daireyi gözetlemeye başladı.

Sahiplerinin tatilde olduğu öğrenilen evi belirleyen şüpheliler, hırsızlık için harekete geçti.

DİZÜSTÜNÜ AŞAĞIYA ATTI

Cerrahi maskeli ve eldivenli şüphelilerden biri korkuluklara tırmanarak binanın ikinci katındaki daireye girdi. Diğer iki şüpheli, o sırada sokağı gözetledi. Eve giren şüpheli çaldığı dizüstü bilgisayarı camdan arkadaşına attı.

Tırmandığı korkuluklarından aşağı inen şüpheli ve beraberindekiler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Fatih'te camdan bilgisayar atarak hırsızlık kamerada ViDEO

BEKÇİLER YAKALADI

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerini yaptı. 26 Haziran günü Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Ekipler Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları İskenderpaşa Mahallesi’nde yapmış olduğu denetimde şüpheli iki şahsı tespit etti. Şahıslardan kimlik istenildiğinde bir olumsuzluğa rastlanmayan Yusuf K.(19) ve Selman Ç.(22) detaylı inceleme için Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

BİLGİSAYARI SATTI, KAYIPLARA KARIŞTI

Burada yapılan incelemede şüphelilerin evden hırsızlık olayının failleri olduğu güvenlik kamerasında tespit edildi. Yapılan sorguda şüpheliler, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu itiraf etti. Dizüstü bilgisayarı satarak kayıplara karışan Servet A. isimli üçüncü şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

“AYAKKABILARIMIZ ÇALINDI”

Evden hırsızlığın yaşandığı aynı gün kapısının önünden ayakkabılarının çalındığını ifade eden Gülizar Yağcı, “Ayakkabılarımız çalındı. 150 TL değerindeydi. Bir kere daha olmuştu. Eve girmişler. Bir şey alamamışlar. Aynı gün yaşandı. Sordum. Burayı da 05.30’da soymuşlar.” dedi.