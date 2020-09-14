Aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralanan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Molla Şeref Cami'sinde namaz kıldıktan sonra aracına doğru ilerleyen bir şahıs, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi arkadaşları tarafından kendi aracıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken, polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırı ise çevredeki dükkanların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı