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    Fatih'te çanta çalan hamile hırsız kamerada

    Fatih'te butik giyim mağazalarına girerek müşterilerin çantasını ve özel eşyalarını çalan hamile kadın, serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 14:24
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    Fatih'te çanta çalan hamile hırsız kamerada

    İstanbul'un Fatih ilçesine gelen Kamerun uyruklu 25 yaşındaki Pascal M.V., alışveriş yapmak için cadde üzerinde bulunan giyim mağazasına girdi.

    Giyinme kabinine gireceği sırada çantasını bebek arabasına astı.

    Çıktığında çantasının olmadığını fark eden kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

    TESPİT EDİLDİ

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmada, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin hamile olan 31 yaşındaki Gülümser D. olduğu tespit edildi.

    Fatih te çanta çalan hamile hırsız kamerada #1

    HIRSIZLIK ÇETESİ BAŞKA SUÇTAN TUTUKLANDI

    26 Ocak tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Şişli'de yakalandı. 26 yaşındaki Elif Ş., 21 yaşındaki Selma K., 31 yaşındaki Hasret T.'nin de olay ile ilişiği bulunduğu, fakat olaydan sonra farklı suçlardan cezaevine girdikleri öğrenildi.

    49 SUÇ KAYDI VAR

    49 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Gülümser D.,  adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Hırsızlık yapan hamile kadın VİDEO

    Fatih te çanta çalan hamile hırsız kamerada #2

    Fatih te çanta çalan hamile hırsız kamerada #3

    Fatih te çanta çalan hamile hırsız kamerada #4

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