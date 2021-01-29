Fatih'te çanta çalan hamile hırsız kamerada

Fatih'te butik giyim mağazalarına girerek müşterilerin çantasını ve özel eşyalarını çalan hamile kadın, serbest bırakıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesine gelen Kamerun uyruklu 25 yaşındaki Pascal M.V., alışveriş yapmak için cadde üzerinde bulunan giyim mağazasına girdi.

Giyinme kabinine gireceği sırada çantasını bebek arabasına astı.

Çıktığında çantasının olmadığını fark eden kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

TESPİT EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmada, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin hamile olan 31 yaşındaki Gülümser D. olduğu tespit edildi.

HIRSIZLIK ÇETESİ BAŞKA SUÇTAN TUTUKLANDI

26 Ocak tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Şişli'de yakalandı. 26 yaşındaki Elif Ş., 21 yaşındaki Selma K., 31 yaşındaki Hasret T.'nin de olay ile ilişiği bulunduğu, fakat olaydan sonra farklı suçlardan cezaevine girdikleri öğrenildi.

49 SUÇ KAYDI VAR

49 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Gülümser D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık yapan hamile kadın VİDEO









