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    Fatih’te, çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

    3 katlı binanın giriş katında bulunan çanta imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının, kaynak yapıldığı sırada ortaya çıkan kıvılcımlardan çıktığı ileri sürüldü.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:50
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    Fatih’te, çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Saraç İshak Mahallesi Molla Bey Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki çanta imalathanesinde, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre içeride kaynak yapıldığı sırada ortaya çıkan kıvılcımlardan yangın çıktı.

    Yangının kısa sürede büyümesinin ardından iş yerindeki çalışan, hızla dışarıya çıktı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Fatih’te, çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    “KAYNAK YAPARKEN KIVILCIM ÇIKMIŞ”

    Binada oturan Osman Karavaş, “Oturduğum binanın bodrum katında çantacı kaynak yaparken kıvılcım çıkmış. Yangın meydana geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çanta atölyesi olarak kullanıyor. Yaralı yok.” dedi.

    Fatih’te, çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü #1

    Fatih’te, çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü #2

    Fatih’te, çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü #3


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