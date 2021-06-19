Bir döviz bürosuna para çekmek için gelen Çeçen turist ve eşi, 3 Arap turist tarafından soyuldu. 1000 euro ile bir miktar dövizin bulunduğu çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çeçenistan uyruklu bir turist eşiyle birlikte para çekmek amacıyla İstanbul’un Fatih ilçesi Aksaray semtinde bulunan bir döviz bürosuna girdi.

Burada sıra beklediği esnada içeride bulunan üç Arap turist, bebek arabasında bulunan ve içerisinde 1000 euro, bir miktar dolar ve Türk lirası bulunan çantayı oyalama marifeti ile aldı.

Çantayı alan Arap turistler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi döviz bürosundan ayrıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Döviz bürosunda gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde döviz bürosuna gelen Çeçenistan uyruklu turistlerin sıra beklediği esnada üç Arap turistin yanlarına yaklaştığı ve eşinin arkasında sıra bekleyen kadını oyalayarak bebek arabasında bulunan çantayı el çabukluğuyla alarak döviz bürosundan uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Fatih’te Çeçen turist soyuldu VİDEO