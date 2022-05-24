Çekçek arabasıyla koli taşıyan kişi, tırın hareket etmesi sonucu dorse ile park halindeki otomobilin arasında kalarak ayağından yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde tır şoförü, dönüş yapmak için bir caddeye girdi.

DHA'nın haberine göre; dönüş yapılan tırın dorsesi, caddede çekçek arabasıyla koli taşıyan kişiye çarptı.

Park halindeki otomobil ile dorse arasında sıkışan kişi yaralanırken can havliyle kendisini kaldırıma attı.

Ayağından yaralandı

Durumu fark eden şoför, aracını hemen durdurdu. Ayağından yaralanan kişiye çevredekiler hemen yardıma koştu.

Sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih'te çekçek arabasıyla koli taşırken, tırın dorsesi çarptı VİDEO



"Her iki tarafta da suç vardı"

Caddede esnaflık yapan Enver Taş, "Tır buradan dönüyordu. Taşımacı da kenardaydı. Araç büyük olunca onu araya sıkıştırdı. Sıkıştığı anda öbür arabanın üzerine düştü. Ayağından yaralandı ama kötü bir şey yoktu. Sonra ambulans geldi, kontrol etti. Her iki tarafta da suç vardı. Taşıyıcı tırın dönüşünü fark etmedi, arada kalınca vurdu attı bu tarafa doğru." diye konuştu.

















