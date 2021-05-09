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    Fatih’te cep telefonu hırsızı bekçilere yakalandı

    Müşteri gibi girdiği dönerci dükkanından cep telefonu çalan şahıs, gece bekçileri tarafından yakalandı. Şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 15:52
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    Fatih’te cep telefonu hırsızı bekçilere yakalandı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi'ndeki bir dönerci sahibi, gece saatlerinde cep telefonunu dükkanın içinde şarja taktı.

    Bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını gören şahıs, durumu devriye gezen gece bekçilerine bildirdi.

    Bekçiler güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, telefonun çalındığını gördü.

    SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

    Kısa sürede, hırsızlık şüphelisinin kimliği tespit edildi. Erkan Yaşar olduğu tespit edilen şüpheli, bekçiler tarafından sokakta yürürken yakalandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önceden de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

    Fatih’te cep telefonu hırsızı bekçilere yakalandı #1

    PAKETİNDEN SİGARA ALDI

    Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yeri sahibinin paketinden sigara ve şarj aletine takılı olan cep telefonunu alıp, cebine koyduğu görüldü.

    Fatih’te cep telefonu hırsızı bekçilere yakalandı VİDEO

    Fatih’te cep telefonu hırsızı bekçilere yakalandı #2

    Fatih’te cep telefonu hırsızı bekçilere yakalandı #3

    Fatih’te cep telefonu hırsızı bekçilere yakalandı #4

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