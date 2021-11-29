Bir çiğ köfte dükkanı önünde dükkana giren kadının cep telefonunu çalmaya çalışan hırsız, iş yeri çalışanı tarafından fark edildi. Çalışan, hırsızı tekmeleyerek uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde bir çiğ köfte dükkanı önünde sıra bekleyen kadının çantasını gözüne kestiren hırsız, soğukkanlı bir şekilde kadına yaklaştı.

Hırsız, kadının açık olan çantasından cep telefonunu alma girişiminde bulundu.

Kadının kendisini fark etmemesi için rafta bulunan bir şişeyi eline alan hırsız, ilk denemesinde başarılı olamadı.

TEKMEYLE KOVDU

Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızın şüpheli hareketlerini ise iş yeri çalışanı fark etti.

Hırsızın yanına gelen çalışan, onu tekmeleyerek dükkanın önünden uzaklaştırdı.

Fatih’te cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı tekmeyle uzaklaştırdı VİDEO



“İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK”

Çalışan Emrecan Gündüz, “Olay akşam saatlerinde 22.00-23.00 civarında oldu. Burada çalışma arkadaşım vardı. Ben de içeride yemek yiyordum. Elini uzatmaya çalıştı. Sonra kadın biraz anlamış gibi oldu. O anda suyu aldı eline ben de fark edince çıktım. Elimde yemek vardı. Tabii sinirlendim. Emekçiyiz sonuçta. Çıktım dışarıya tepkimi öyle dile getirdim. Ben dışarıya çıkınca anladı durumu fark ettiğimi. Tekmeyle uzaklaştırdım. Burada iki kişilerdi. Diğeri onun arkasını kolluyordu. Tekme atınca ikisi birlikte gittiler. Burada yabancı çok. Bunlar çalışmıyorlar. Geçimlerini böyle sağlamaya çalışıyorlar. Biz de buna karşı durmaya çalışıyoruz. Görüntülerde var, kadına ‘bak dedim sizin telefonunuzu çalıyordu’ dedim. ‘Evet’ dedi, teşekkür etti. İnsanlık görevimizi yaptık.” diye konuştu.