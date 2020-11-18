Fatih'te cezaevinden izinle çıkıp cinayet işledi

Fatih'te, bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen ve cezaevinden izinle çıkan hükümlü yakalandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokağı'ndaki çay ocağında, cezaevinden izinle çıkan hükümlü Mahmut G. ile 47 yaşındaki Tarık Güldür arasında tartışma çıktı.

Mahmut G., yanındaki tabancayla Güldür'ü yaralayıp olay yerinden ayrıldı.

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güldür, müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Ekipler, şüpheli Mahmut G'yi Eyüpsultan'da olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Şüphelinin Çanakkale'deki cezaevinde hükümlü olduğu, izinle çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

UYUŞTURUCU SAT BASKISI YAPTI

Görgü tanıkları, cezaevinden izinle çıkan hükümlü Mahmut G'nin, Güldür'e uyuşturucu satması için baskı yaptığı, elde edeceği geliri kendisine vermesini istediğini, bu nedenle ikili arasında daha önceden de husumet bulunduğunu belirterek, Güldür'ün uyuşturucu satmayı kabul etmemesi üzerine olayın meydana geldiğini anlattı.