Fatih'te cinayet: Ev arkadaşlarını öldürüp, kaçtı

Afganistan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kanlar içerisinde yerde yatan kişiye çevredekilerin yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Seyit Ömer Mahallesi’nde, bir binanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İKİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Evde iki grup arasında uzun süren bir arbede yaşanırken, 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sokağa çıkan yaralılardan biri kanlar içerisinde yere yığıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"KAN REVAN İÇNİDEYDİ"

Olay yerinde olan Solmaz Göze, “Cama çıkmıştım, bir anda çocuğu karşımda gördüm. Kan revan içindeydi. Ne olduğumu şaşırdım. Düştü tekrar kalktı, tekrar düştü. Ben bağırmaya başladım çocuğu görünce, havlu verdim çünkü bayağı kan fışkırıyordu. Üstünden kanı bastırmaya çalıştılar ama yine de bayağı kan kaybetmişti Daha sonra polis geldi, birkaç kişi kaçtı biz görmedik onları. Bir ölü evden çıkarıldı, diğeri de burada kapının önünde ölmüştü.” dedi.

"BİR SAAT ÖNCE GELİP ALIŞVERİŞ YAPTILAR"

Esnaf Harun Özçelik ise “Tahmini saat gece 03:00 civarıydı burada aşağıda oturan Afganistanlı komşularımız yemek yerken muhtemelen tartışma sonucu birbirlerine girmişler iki kişi vefat etti, bir tane yaralı vardı. Olayın tam detayını bilmiyoruz. Birisi dışarıya çıktı ona kalp masajı yaptılar. Daha sonra evde olan diğer arkadaşları kaçıp gidiyorlar. Bir saat önce gelip bizden alışveriş yaptılar ama yiyemeden vefat ettiler.” dedi.