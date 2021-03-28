Çocukları hedef alan 44 yaşındaki şüphelinin, market kasasındaki bir kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da bir tatlıcı dükkanının sahibi olan A.K., iddialara göre Fatih'te alışveriş yaptığı market kasasında sıra beklerken arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti.

Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam daha sonra marketten ayrıldı.

KADIN KASİYER ŞİKAYETTE BULUNDU

Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.

Fatih'te çocukları taciz eden sapık tutuklandı

ÇOCUKLARI İŞ YERİNE GÖTÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Polisler, dükkana gelerek A.K'yı gözaltına alındı. Ayrıca dükkana girip çıkan bazı çocuklar da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Yaşanan olay ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüphelinin bir çocuğu dükkanına davet ettiği görüldü.

"TATLI BAHANESİYLE ÇOCUKLARI İÇERİ GÖTÜRÜYOR"

Sokak sakinlerinden Merve Atasoy, "Ben akşam 12-1 gibi görüyorum. Çocukları tatlı verme bahanesi ile içeri götürüyor. Arka tarafa götürüp, tatlıyı veriyor ve gönderiyor. Her gün her gece. Bizim çocukları görünce sevmeye geliyor. Bütün mahalle şikayetçi. Biz karşı karşıya oturuyoruz. Velisinden alıyor bir de. Çocuğa dokunuşu, tutuşu falan çok farklı. Her gece her gece çocukları elliyor." dedi.

"DEFALARCA UYARDIK"

Yaşananları fark eden market kasiyeri ise "Ben kasada müşteri alıyordum. Geldi karşı kasama geçti. Bir eşya alacaktı. O sırada çocuk geldi. Eli böyleydi ve bacağına komple bir şekilde dokundu. Biz buraya ilk başladığımızda da bize bir yanaşma çabasındaydı. Bu onun ilk yaptığı bir şey değildi. Kaç kere arkadaşımıza da yaptı. Defalarca kez uyardık. 'Ben hastayım. Köyden geldim' diyerek geçiştirdi. Hep bahane. En son bu olayda patladık." ifadelerini kullandı.