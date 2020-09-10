Çöp konteynerin yanında poşet içerisinde bulunan 2 aylık bebek hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yürüdüğü sırada bebek ağlaması duyan bir vatandaş, çöp konteynerlerinin yanında poşet içerisine konulmuş bir bebek buldu.

Bebeği gören vatandaş durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

2 AYLIK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 aylık olduğu belirlenen bebeği ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri de, bebeğin o bölgeye nasıl bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı.

Fatih'te çöp konteyneri yanında bebek bulundu ViDEO

"MAMASI BİLE YANINDAYDI"

Görgü tanığı Murat Karakaş, "Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.