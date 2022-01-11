Çorap dolu poşeti çalarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Yaşanan koşuşturmaca ve dayak anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Gedikpaşa Kadırga Limanı Caddesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, iddiaya göre iki kişi, cadde üzerindeki esnaftan çorap dolu bir poşet çalarak koşmaya başladı.

Esnafı peşine takan şüpheliler, daha sonra bir sokağa girdi. Esnafın bağırması üzerine şüphelilerden biri, vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, esnaf ve çevredekiler tarafından darbedildi. Esnaf, çorap poşetini alarak uzaklaştıktan sonra, şüpheli de vatandaşlar tarafından bir süre sonra serbest bırakıldı.

DAYAK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin kaçmaya başladığı ve yakalandıktan sonra darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaçmaya başlayan şüpheli sokağa girdiği, burada yakalanıp darbedildikten bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığı görüldü.

Fatih’te, çorap dolu poşeti çalan hırsıza dayak kamerada VİDEO



"BIRAKIN DEDİLER BIRAKTIK"

Hırsızı yakalayan vatandaşlardan biri, "Aşağıdan geliyordu. Burada yakaladık. Dövdük ama bırakın dediler. Biz de bıraktık. İki kişilerdi. Esnaf malını geri aldı. Biz de bıraktık.” dedi.