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    Fatih’te değnekçi kamerada

    Dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan değnekçi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Değnekçinin otomobilleri park ettirmesi kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 10:22
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    Fatih’te değnekçi kamerada

    İstanbul'un Fatih ilçesi Prof. Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi üzerindeki dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından yakaladı.

    Değnekçinin otomobilleri park ettirdiği anlar, anbean kameraya yansıdı.

    PARA CEZASI ALDI, KARAKOLA TESLİM EDİLDİ

    Değnekçilik yaptığı tespit edilen Y. T.’ye 652 TL idari para cezası uygulandı.

    Y.T., daha sonra işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten Beyazıt Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

    Fatih’te dubaları kaldırarak araçları park ettiren değnekçi kamerada VİDEO

    Fatih’te değnekçi kamerada #1

    Fatih’te değnekçi kamerada #2

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