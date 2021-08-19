Sivil araçlar ile denetime çıkan polis ekipleri, araçlarını sokak üzerine park etmek isteyince 2 kişi, park yeri göstererek para talep etti. Suçüstü yakalanan değnekçiler, gözaltına alındı.

Fatih’te, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Işıltı Sokak üzerinde sivil ekip araçları ile denetime çıktı.

Ekipler, araçlarını sokak üzerinde park etmek isteyince yanlarına gelen iki kişi, park yeri gösterip 30 lira ücret talep etti.

KAMERAYA YANSIDI

Şahısların ücret talep ettiği anlar, ekipler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen H.D. ile C.B. isimli kişiler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih’te değnekçiler suçüstü yakalandı VİDEO



ADLİ İŞLEM YAPILACAK

H.D. ve C.B hakkında, kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.