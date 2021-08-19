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- Fatih’te değnekçiler suçüstü yakalandı
Fatih’te değnekçiler suçüstü yakalandı
- DHA
- 19.08.2021 - 12:12
- Güncelleme : 19.08.2021 - 12:18
Fatih’te, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Işıltı Sokak üzerinde sivil ekip araçları ile denetime çıktı.
Ekipler, araçlarını sokak üzerinde park etmek isteyince yanlarına gelen iki kişi, park yeri gösterip 30 lira ücret talep etti.
KAMERAYA YANSIDI
Şahısların ücret talep ettiği anlar, ekipler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Değnekçilik yaptığı tespit edilen H.D. ile C.B. isimli kişiler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Fatih’te değnekçiler suçüstü yakalandı VİDEO
ADLİ İŞLEM YAPILACAK
H.D. ve C.B hakkında, kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.