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    Fatih'te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı

    İstanbul Fatih'te polisin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç, polisin takibi sırasında kaza yaparken, araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
    • 30.05.2022 - 07:06
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    Fatih'te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı

    TEM bağlantı yolu Bayrampaşa hal kavşağında saat 03.00 sıralarında yaşandı. Fatih Aksaray'da trafik denetimi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 BBT 098 plakalı hafif ticari araç, kaçmaya başladı.

    Bariyerlere çarpınca yakalandılar

    Polis ekipleri kaçan hafifi ticari aracı takibe aldı. Edirne istikametine ilerleyen hafifi ticari araç, bir süre sonra bariyerlere çarparak kaza yaptı. Araçta bulunan 4 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza sırasında hafif yaralanan şüphelilerden biri ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Fatih te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı #1

    Şüpheli, gazetecilere tepki gösterdi

    DHA'nın aktardığına göre; polis ekipleri, hafif ticari araçta bulunanları kelepçeleyerek gözaltına alırken, araçtaki şüphelilerden biri, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Ekiplere de zorluk çıkaran şüpheli ve yanındakiler ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

    Fatih te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı #2

    Kaçan sürücü alkollü çıktı

    Polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, aracın içindeki içki şişesi dikkat çekti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

     

    Fatih te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı #3

    Fatih te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı #4

    Fatih te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı #5

    Fatih te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı #6

    Fatih te denetim noktasından kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 gözaltı #7


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