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    Fatih’te dilenci operasyonu: Kurtulmak için kıyafetlerini çıkardı

    22 kişinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 2 bin 500 lira ele geçirilirken ekipler tarafından yakalanan kız çocuğu, kurtulmak için üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 16:59
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    Fatih’te dilenci operasyonu: Kurtulmak için kıyafetlerini çıkardı

    İstanbul'da Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri, dilenci operasyonuna çıkarak Yenikapı sokaklarını tek tek aradı.

    12 yaşlarında iki kız kardeş, yakalanmamak için ayakkabılarını çıkartıp koşmaya başladı.

    KURTULMAK İÇİN ÜSTÜNÜ ÇIKARMAYA BAŞLADI

    Ekiplere karşı direnmesine rağmen yakalanan kardeşlerden biri ise kaçmak için meydan ortasında üstünü çıkarmaya başladı.

    Zabıta ekipleri tarafından durdurulan kız, en sonunda kaçmayı başardı. Uzaktan kızlarını izlediği görülen anne ise ekiplerin yanına geldiğinde 'Biz buraya gezmeye geldik' diye bağırdı.

    22 KİŞİ YAKALANDI

    Zabıta arabasına bindirilen toplam 22 kişi, ilçe karakoluna getirildi. Aracın kapısını tekmeleyen yaşlı dilencilerden biri gazetecilere 'Selamın Aleyküm İstanbul' şeklinde bağırdı. Yengesiyle dilenen 5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu ise ağlayarak 'beni bırakın' diye ekiplere yalvardı.

    MASAYA ÇIKIP DANS ETTİLER

    Karakolun önünde masalara çıkıp dans eden dilenci kadınlardan biri ise "Evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Hükümet bize yardım etsin. Biz de dilenmeyelim" şeklinde konuştu.

    Ekipler, bu kişilere 277'şer lira ceza kesti.

    Fatih’te dilenci operasyonu: Kurtulmak için kıyafetlerini çıkardı #1

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    Fatih’te dilenci operasyonu: Kurtulmak için kıyafetlerini çıkardı #7


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