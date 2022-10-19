Gençlerin düğün salonundaki doğum günü eğlencesi, 'kıza baktın' meselesiyle silahlı kavgaya döndü. Olayda sandalye yumruklar havada uçuşurken gençlerden biri yanındaki silahla 5 kişiyi yaraladı.

Doğum günü eğlencesi kız meselesi kavgasına döndü...

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir grup arkadaş doğum günü nedeniyle düğün salonunda bir araya geldi.

Burada bir süre eğlenen gençler, gruptan birinin yanındaki kıza bakıldığını fark etmesiyle tansiyon yükseldi.

Salonda 2, dışarda 3 kişi vuruldu

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek sandalye ve yumruklar havada uçuştu.

Bu sırada öfkeli gruptan biri belindeki silahla ateş saçmaya başladı. Rastgele saçılan krşunlar 2 kişiye isabet etti.

Gittikçe şiddetlenen sokağa taştı. Sokakta da 3 kişinin vurulduğu kavgada cam şişeler ve kaldırım taşları havada uçuştu.

Hastaneye kaldırıldılar

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları ayırmaya çalışırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı.

İHA'nın aktarımına göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Fatih’te doğum günü eğlencesinde silahlı kavga: 5 yaralı VİDEO







"6-7 el ateş edildi"

Olayı anlatan Muhammed Akyüz, “İçeride doğum günü kutluyorlardı. Kıza bakma mevzusundan çıkmış. İçeride kavga ediyorlar, kavga dışarı çıkmış. İçeride 2 kişi vuruluyor silahla. Sonra dışarıya çıkıyorlar. Dışarıda 3 kişi vuruluyor. Biri ensesinden, biri sırtından diğeri ise kolundan vuruluyor. Kolundan vurulan kaçtı. Sonra polis memurları geldi. Olayı hallettiler. Ama 6-7 el ateş edildi. Cam şişe falan fırlattılar birbirlerine.” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma da başlattı.



