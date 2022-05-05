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    Fatih'te düğün olaylı bitti: 3 yaralı, 4 gözaltı

    Düğünden sonra alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ve yaralananların görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 05.05.2022 - 13:48
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    Fatih'te düğün olaylı bitti: 3 yaralı, 4 gözaltı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki düğün salonuna misafir olarak gelen bir grup, alkol tükettikten sonra olay çıkardı.

    Büyüklerin araya girmesi ile grup sakinleşti ancak aynı kişiler bu kez dışarıda birbirine girdi.

    Kavgada bıçakların çekilmesiyle 3 kişi yaralandı.

    Yaralananlar hastaneye kaldırıldı

    Dün 23.00 sıralarında çıkan kavgayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

    Kavga kamerada

    Kavga anı ve tarafların polislerle de tartıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA’nın haberine göre kavgaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı.

    Fatih te düğün olaylı bitti: 3 yaralı, 4 gözaltı #1

    “Misafirler içki içmekten delirdiler”

    Düğün salonu sahibi Kadir Ürün “Aşağıda olay oldu, polis arkadaşlar geldi. Yardım ettiler, sonra gittiler işler daha da büyüdü yaralı oldu, yaralıyı hastaneye götürdüler. Misafirler içki içmekten delirdiler. İçki içenler haddini hesabını bilmiyor. Çok fena içiyorlar, içki içilen yerde huzur olmaz.” dedi.

    Fatih te düğün olaylı bitti: 3 yaralı, 4 gözaltı #2

    “Ben kurtardım kendimi”

    Kendini zor kurtardığını söyleyen Ürün, “Birinci seferinde çocuk kaçtı, ikincisinde benim üstüme yürüdü ben de geri çekildim, kurtardım kendimi. Ondan sonra yukarıdaki camı kırdı. Neyse polis arkadaşları çağırmaya gittim, bana yardım ettiler. Ondan sonra geldik burası kan revan. O sırada yaralıyı götürmüşler.” şeklinde konuştu.

    Fatih te düğün olaylı bitti: 3 yaralı, 4 gözaltı #3


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