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    Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı

    Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı

    İstanbul Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu lüks cipi durdurmak isterken üzerlerine süren yabancı uyruklu sürücü ve yanındakileri yakalayıp gözaltına aldı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 05:22
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    Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk köprüsünden Aksaray istikametine doğru giden içinde 4 kişinin bulunduğu 34 EUP 052 plakalı lüks cipi şüphe üzerine durdurmak istedi.

    "DUR" İHTARINA UYMAYAN CİP TAKİBE ALINDI

    Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de ciple kaçan 4 kişiyi takibe koyuldu. Telsizden yapılan anonslar üzerine Kennedy Caddesi sahil yolundan Bakırköy istikametinde kaçmaya devam eden sürücüye destek ekipleri yolda önlem aldı.

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #1

    POLİSLERİN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

    Cip sürücüsü, burada da denetim yapan trafik polislerinin üzerine aracı sürerek kaçışını sürdürdü. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere çarptı bir süre sonra ise Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, sürücü ve 3 arkadaşını gözaltına alırken cipte arama yapıldı. Durdurulan cipin altında denetim noktasında çarparak sürüklediği dubanın da olduğu görüldü.

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #2

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Polisin kimlik kontrolünde isminin Omid Aghajafari olduğu öğrenilen yabancı uyruklu sürücü, 1.75 promil alkollü çıktı. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü, cip ise otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #3

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #4

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #5

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #6

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #7

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #8

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #9

    Fatih te dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdü: 4 gözaltı #10


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