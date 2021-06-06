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    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı

    Dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 10:00
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    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı

    Fatih’te sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde denetimlere takılan bir şahıs, uygulama noktasına girmeyerek aracıyla birlikte kaçmaya başladı.

    Polis ekipleri, plakayı ihbar ederek şahsı yakalamak için çalışmalar başlattı.

    Telsizden anonsları duyan ekipler, Eminönü’nden Galata Köprüsü’ne giren şüpheli aracı kovalamaya başladı.

    DOLMABAHÇE'YE ULAŞTI

    Beyoğlu’nda dur ihtarına uymayan şüpheli, Karaköy’den Meclis-i Mebusan Caddesi'ne devam ederek Dolmabahçe’ye ulaştı.

    Dolmabahçe Sarayı'na giren kavşaktan dönüş almaya çalışırken, polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibe çarptı.

    Ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı #1

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Kovalamaca anları saniye saniye kameralara yansıdı.

    Yakalanan şüphelinin üstünde ve aracında aramalar yapıldı.

    Ruhsatsız tabanca ile satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Ayrıca kimlik tespiti yapılan B.B. ismindeki şahsın ise Hırsızlık ve Hükümlünün Kaçması suçlarından 2 ayrı aranması olduğu belirlendi.

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen B.B.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı #2

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı #3

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı #4

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı #5

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı #6

    Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı #7

    Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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