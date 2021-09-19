Fatih'te ekipler, 132 adet kaçak cep telefonuna el koydu

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 132 adet kaçak cep telefonu, 8 tablet ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 4 şahıs, serbest bırakıldı.

İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanı içerisindeki geçen Cuma gün 3 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde 61'i kaçak, 64'ü kayıt dışı ve 7'si hırsızlığa konu olmak üzere toplam 132 adet cep telefonu bulundu.

5'i kayıt dışı toplam 8 adet tablet ve 1 adet hırsızlığa konu dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ, ADLİYE TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "Suç Eşyası Satın Alma" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler K.A. (34), Y.E. (34), İ.A.D. (23) ve T.Ü. (49) sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.





