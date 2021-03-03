Polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan telefonlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Fatih'te bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, tespit edilen iş yerine ile iş yeri ile bağlantılı olduğu tespit edilen depoya baskın düzenlendi.

4 BİN 224 TELEFONA EL KOYULDU

Operasyon düzenlenen iş yeri ve depoda Türkiye'ye kaçak yolla sokulduğu anlaşılan piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 4 bin 224 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, cep telefonlarının yurda kaçak yolla getirtilerek devletin yüklü miktarda vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.

2 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

Depo ve iş yerinde bulunan gözaltına alınan 2 kişi hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen cep telefonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Fatih'te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde VİDEO

















