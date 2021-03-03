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    Fatih'te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde

    Polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan telefonlar ele geçirildi.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 14:06
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    Fatih'te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Fatih'te bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, tespit edilen iş yerine ile iş yeri ile bağlantılı olduğu tespit edilen depoya baskın düzenlendi.

    4 BİN 224 TELEFONA EL KOYULDU

    Operasyon düzenlenen iş yeri ve depoda Türkiye'ye kaçak yolla sokulduğu anlaşılan piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 4 bin 224 adet cep telefonu ele geçirildi.

    Öte yandan, cep telefonlarının yurda kaçak yolla getirtilerek devletin yüklü miktarda vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.

    Fatih te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde #1

    2 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

    Depo ve iş yerinde bulunan gözaltına alınan 2 kişi hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen cep telefonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

    Fatih'te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde VİDEO

    Fatih te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde #2

    Fatih te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde #3

    Fatih te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde #4

    Fatih te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde #5

    Fatih te ele geçirilen kaçak telefonlar, 1,5 milyon lira değerinde #6

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