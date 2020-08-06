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    Fatih'te elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı

    Aniden şerit değiştiren elektrikli scooter sürücüsü ile motosikletlinin çarpıştığı anlar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 09:31
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 09:31
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    Fatih'te elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı

    Fatih Unkapanı Köprüsü üzerinde, kiralık scooter ile sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan genç, motosiklet ile çarpıştı.

    SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI

    Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralanırken, köprüde kısa süreli trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında elektrikli scooter ve motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

    Yaşanan kaza anı ise o sırada köprüden geçen 'Kazasız Kul Olmaz' ekibi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Fatih'te elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı ViDEO

    Fatih'te elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı #1

    Fatih'te elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı #2

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