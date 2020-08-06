Aniden şerit değiştiren elektrikli scooter sürücüsü ile motosikletlinin çarpıştığı anlar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Fatih Unkapanı Köprüsü üzerinde, kiralık scooter ile sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan genç, motosiklet ile çarpıştı.

SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI

Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralanırken, köprüde kısa süreli trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında elektrikli scooter ve motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Yaşanan kaza anı ise o sırada köprüden geçen 'Kazasız Kul Olmaz' ekibi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'te elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı ViDEO