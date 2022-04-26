Fatih'te eşini öldürdü, ‘intihar’ dedi

İntihar ettiği ihbarı yapılan 21 yaşındaki 2 çocuk annesinin, ihbarı yapan eşi tarafından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Balat semti Zeyrek Mahallesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde oturan bir kişi, 24 Nisan 2022 tarihinde 112 Acil Çağrı merkezini arayarak, eşinin intihar ettiğini söyledi.

Polis ekipleri, 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Fatma Narman'ın tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti.

“Panikle yanında duran bana ait silahı aldım”

Polise ihbarda bulunan Fatma Narman'ın eşi Yalçın N. (33), eşinin eve geldiğinde intihar ettiğini, nedenini ise bilmediğini söyledi.

Yalçın N.'nin, polise “Eşimle 4 yıldır evliyiz, 2 çocuğumuz var. Eve geldiğimde yatak odasının girişinde onu yerde yatarken buldum. O an panikle yanında duran bana ait silahı alarak yatak odasındaki şifonyerin içine koydum.” dediği öğrenildi.

Cesette iki kurşun yarası tespit edilince koca gözaltına alındı

Ancak olay yerine yapılan incelemede, Fatma Narman'ın göğsünde ve kalçasında iki kurşun yarası tespit edildi.

Bunun üzerine eş Yalçın N. ile o sırada kapıda bekleyen kardeşi Bahattin N. (29), gözaltına alındı.

Bahattin N.'nin üzerinde yapılan aramada dolu bir şarjör, otomobilinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

“Susma” haklarını kullandılar

Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

Şüphelilerin, poliste ifade vermeyerek “susma” haklarını kullandıkları öğrenildi.

Koca tutuklandı

Yetkililer, Fatma Narman ile eşi Yalçın N.'nin maddi sıkıntı içinde oldukları için sık sık kavga ettiklerinin öğrenildiğini bildirdi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA’da yer alan habere göre kardeş Bahattin N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.