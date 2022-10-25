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    Fatih'te eski eşinin vurduğu kadın hayatını kaybetti

    Sokak ortasında eski eşi tarafından silahla vurulan Emine C., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • 25.10.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 13:24
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    Fatih'te eski eşinin vurduğu kadın hayatını kaybetti

    Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul...

    Fatih ilçesinde saat 20.30 sıralarında 34 yaşındaki Emine C., kaldırımda yürüdüğü esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Kanlar içerisinde yere yığılan kadına saldıran adam, geldiği araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Olayı gören vatandaşlar, ağır yaralanan kadının yardımına koştu.

    İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emine C.’yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

    Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Fatih te eski eşinin vurduğu kadın hayatını kaybetti #1

    Saldırıyı eski eşinin yaptığı tespit edildi

    Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerini gerçekleştirerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

    İHA'nın haberine göre, çevredeki kişiler, silahlı saldırganın öldürülen kadının eşi Levent C. olduğunu ifade etti.

    Polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

    Fatih te eski eşinin vurduğu kadın hayatını kaybetti #2


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