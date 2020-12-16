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    Fatih'te evinde ilaçla bayıltılan kadının ziynet eşyaları gasp edildi

    İstanbul Fatih'te kapıyı açan ev sahibinin yüzüne spreyle ilaç sıkarak bayıltan 2 kişi, yaklaşık 10 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 22:19
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    Fatih'te evinde ilaçla bayıltılan kadının ziynet eşyaları gasp edildi

    Fatih Topkapı Mahallesi, Urban Sokak'ta bulunan bir binada, evde yalnız olan 60 yaşındaki Vahide Odacıgil'in kapısı çalındı. Buzdolabı bozuk olduğu ve tamirci beklediği öğrenilen kadın servisten gelen görevliler sanarak kapıyı açtı.

    KADINI SPREYLE BAYILTTILAR

    Kadının kapıyı açmasıyla birlikte gelen 2 kişi, yanında bulunan bayıltıcı spreyi kadının yüzüne sıktı. Kadının bayılmasıyla eve giren şüpheliler, yatak odasına yöneldi.

    Fatih te evinde ilaçla bayıltılan kadının ziynet eşyaları gasp edildi #1

    10 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

    Burada bir süre odayı arayan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını gasp ederek, hızla evden kaçtı. Bir süre sonra ayılan kadın komşularından yardım isterken, durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

    Fatih te evinde ilaçla bayıltılan kadının ziynet eşyaları gasp edildi #2

    GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

    Yaşanan olayı anlatan kadının komşusu, "Ben merdivenleri çıkarken gördüm bir kişiyi ama kim olduğunu bilmiyorum. Üst komşum. Kadına sprey sıkmış bayıltmış. Orta boylu esmer biriydi. Sprey sıkmış" diye konuştu.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

    Fatih te evinde ilaçla bayıltılan kadının ziynet eşyaları gasp edildi #3

    Fatih te evinde ilaçla bayıltılan kadının ziynet eşyaları gasp edildi #4

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