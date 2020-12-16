Fatih'te evinde ilaçla bayıltılan kadının ziynet eşyaları gasp edildi

İstanbul Fatih'te kapıyı açan ev sahibinin yüzüne spreyle ilaç sıkarak bayıltan 2 kişi, yaklaşık 10 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Fatih Topkapı Mahallesi, Urban Sokak'ta bulunan bir binada, evde yalnız olan 60 yaşındaki Vahide Odacıgil'in kapısı çalındı. Buzdolabı bozuk olduğu ve tamirci beklediği öğrenilen kadın servisten gelen görevliler sanarak kapıyı açtı.

KADINI SPREYLE BAYILTTILAR

Kadının kapıyı açmasıyla birlikte gelen 2 kişi, yanında bulunan bayıltıcı spreyi kadının yüzüne sıktı. Kadının bayılmasıyla eve giren şüpheliler, yatak odasına yöneldi.

10 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

Burada bir süre odayı arayan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını gasp ederek, hızla evden kaçtı. Bir süre sonra ayılan kadın komşularından yardım isterken, durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Yaşanan olayı anlatan kadının komşusu, "Ben merdivenleri çıkarken gördüm bir kişiyi ama kim olduğunu bilmiyorum. Üst komşum. Kadına sprey sıkmış bayıltmış. Orta boylu esmer biriydi. Sprey sıkmış" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.