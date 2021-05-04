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    Fatih'te evine gittiği kişiyi boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

    Evine gittiği kişinin ellerini bağlayıp boğarak öldüren 19 yaşındaki zanlı, emniyete giderek teslim oldu. Birçok suçtan kaydı bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 07:23
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 07:53
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    Fatih'te evine gittiği kişiyi boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

    Ercan M.(19), 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul’un Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi, Kazgani Sadi Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan evinin yakınlarındaki bir parkta, Ahmet Özkul (45) ile tanıştı.

    Bir süre sohbet eden ikili, sonrasında birlikte alkol almaya karar verdi.

    Bunun üzerine Özkul, Ercan M.'yi evine davet etti. Evde bir süre alkol alan Ercan M. ve Özkul, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli  Ercan M., Özkul'u boğarak öldürdü.

    Öldürdükten sonra Özkul'un ellerini tişört ile bağlayan şüpheli, hemen ardından kapıyı kilitleyerek evden uzaklaştı.

    Fatih te evine gittiği kişiyi boğarak öldüren şüpheli tutuklandı #1

    “ANNE HAKKINI HELAL ET, BEN BİR ŞEY YAPTIM"

    Ailesinin Esenyurt'ta bulunan evine giden Ercan M., annesine “Hakkını helal et, ben kötü bir şey yaptım." dediği öne sürüldü.

    Şüpheli, dakikalar sonrasında en yakın polis merkezine gidip “Üç saat önce birini boğarak öldürdüm. Kavga sonucu oldu, evin anahtarı yanımda." diyerek suçunu itiraf etti.

    Söz konusu adrese giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde ceset ile karşılaştı.

    İtirafın ardından, daha önce cinsel istismar, cinsel taciz, kasten yaralama ve hırsızlık gibi bir çok suçtan 43 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Ercan M., gözaltına alındı.

    Fatih te evine gittiği kişiyi boğarak öldüren şüpheli tutuklandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirlenen Ercan M., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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