Fatih’te gaspçılara direnen çalışanlarına, 20 bin dolar ödül verdi

3 milyon lira taşıyan döviz bürosu çalışanlarının önü, gaspçılar tarafından kesildi. Darbedilmelerine rağmen para dolu çantayı bırakmayan çalışanlar, patronları tarafından ödüllendirildi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Vezneciler ’de, Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nde iki gaspçı, döviz bürosunda çalışan iki motosikletli kuryenin taşıdığı yaklaşık 3 milyon liralık dövizi almak istedi.

Seyir halindeki iki kuryeyi yolda durdurup yumruklamaya başlayan gaspçılar para dolu çantaya yönelince, döviz bürosu çalışanları yedikleri tüm yumruklara rağmen para dolu çantayı bırakmadı.

Çevre esnafı döviz bürosu çalışanlarının yardımına koştu.

Gaspçılar, kalabalığın artması ile olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

lay sonrası döviz bürosu sahibi çalışanlarını ödüllendirdi.

Her birine 10 bin dolar ikramiye verdi.

Fatih’te gaspçılara direnen çalışanlarına, 10 bin dolar ödül verdi ViDEO

“ASLA ÇANTAYI BIRAKMADIM”

Döviz bürosunda motokurye olarak çalışan Mehmet Ziya Bedir, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Motosikleti arkadaşım kullanıyordu. Çanta ise arkadaşımın önündeydi. Yolculuk halindeyken iki kişinin saldırısına uğradık. Bizi yumruklamaya başladılar. Ardından gaspçılardan biri para dolu çantayı almaya çalıştı. Ben de o sırada atlayıp çantayı tuttum. Asla çantayı bırakmadım. Olay olurken etrafta olan bir vatandaş bize yardım etti. Çantada 200 bin dolar ve 100 bin Euro vardı. Ama paramızı gaspçılara vermedik.





“CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Güpegündüz bu şekilde birçok olay yaşandı. Bu olaylar devam ederse bu sorunlar ölüme kadar gider. Gaspçılar burnuma ve kollarıma vurdu. Canımızı zor kurtardık. Çanta bizim namusumuzdur, asla bırakmam. Çünkü o çanta bana emanet edildi. Gaspçılardan da şikayetçi olduk. En kısa zamanda yakalanmalarını bekliyoruz Patronum bu olaydan sonra bana ve diğer kurye arkadaşıma 10 bin dolar ikramiye verdi. O 10 bin dolar ile araba almayı düşünüyorum.”





“O ÇANTA BİZİM EKMEĞİMİZDİR”

Ödül alan diğer döviz bürosu çalışanı Muhammed Akpınar ise şu sözleri kaydetti:

“Pazartesi çalışırken önümüze gaspçılar çıktı. Para yüklü çantayı almaya çalıştılar. Ama biz çantayı almalarına izin vermedik. O sırada motosikleti ben kullanıyordum. İki kişi geçerken kulağıma yumruk attı. O çanta bizim ekmeğimizdir. Kimse emeğini bırakamaz.”





AKSARAY'DA DA YAŞANDI

Bu arada Fatih Aksaray'da da benzer görüntüler yaşanmış, 3 gaspçı aralarına aldıkları kişinin çantasını gasp etmeye çalışmıştı.

Saldırıya uğraşan kişi direnince gaspçılar çantayı alamadan kaçmıştı.