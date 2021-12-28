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    Fatih'te Hoşkadem Camii'nde yangın paniği

    Tarihi Hoşkadem Camii'nde elektrik kablosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 15:33
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    Fatih'te Hoşkadem Camii'nde yangın paniği

    İstanbul'un Fatih ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Bukali Dede Sokak'ta bulunan tarihi Hoşkadem Camii'ndeki elektrik kablosu, yangına neden oldu.

    ASIRLIK CAMİDE YANGIN PANİĞİ

    Fatih Sultan Mehmet'in Sekbanbaşısı Hoşkadem Ağa tarafından yaptırılan ve yapımına 1456 yılında başlanan 5 asırlık camide çıkan yangın, paniğe neden oldu.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Camiden duman çıktığını gören esnaflar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    Fatih'te Hoşkadem Camii'nde yangın paniği VİDEO

    "DUMANLAR ÇIKTIĞINI GÖRDÜK, İTFAİYEYİ ARADIK"

    Yangını gören bir esnaf, "Camiden dumanlar çıktığını gördük. Esnafların hepsi dışarıya çıktı. İtfaiyeyi aradılar. İtfaiye de yangını söndürdü. Tarihi bir cami" dedi.

    Fatih te Hoşkadem Camii nde yangın paniği #1

    Fatih te Hoşkadem Camii nde yangın paniği #2

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