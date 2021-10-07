Laleli’de silahlı 2 kişi, içinde 3 milyon dolar olan çantayı gasbetmek istedi. Çantayı taşıyan 2 kardeş, canları pahasına paraları korudu. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Laleli’de, 4 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde 3 milyon dolar para dolu çanta ile iş yerlerine gitmekte olan 2 kardeş, 2 silahlı şahıs tarafından gasbedilmek istendi.

2 kardeş, çantalarını kaptırmamak için canlarını ortaya koydu.

Çantayı alamayan gaspçılar, kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, 2 kişinin çantayla yürüyen kardeşlere silah doğrulttuğu, kardeşlerin ise çantayı kaptırmayıp iş hanına girdikleri görüldü.

Fatih’te, içinde 3 milyon dolar olan çantaya gasp girişimi kamerada



“ÇOK ZORLADILAR ÇANTAYI VERMEMEK İÇİN”

Olayın tanıklarından esnaf Turan Kalkan, o anları şu ifadeler ile anlattı:

“Sabah 09.00 sıralarıydı. Ticaretle uğraşan arkadaşlarımız var. İki kişi arabadan, arkadaşların olduğu yöne yöneldi. İki tane silahlı saldırgan, arkadaşa silah doğrultu. Biz orada müdahale ettik. O sırada diğeri bana silah doğrulttu. Ben de geri kaçtım. Çok zorladılar çantayı vermemek için.





“ÖNCEDEN GÜVEN TİMLERİ VARDI BUGÜNLERDE SOKAKTA YOKLAR”

Daha sonra şüpheliler kaçtı. Gasba uğrayanlar bizim iş hanındalar. Kendilerini tanıyoruz ama birkaç günden beri gelmiyorlar. Söylentilere göre çantada 3 milyon dolar varmış. Biz 32 seneden beri buradayız. Önceden güven timleri vardı. Bugünlerde sokakta yoklar. Neden yoklar bilmiyorum. Tabii bu da emniyetin bileceğin iş.

“BİRKAÇ AYA KADAR BÖYLE OLAYLAR YOKTU”

Çevredeki bir diğer esnaf Kadri Karaer ise, "Gasp girişimi oldu. Para çantasını arabadan indirdiklerinde takip etmişler. İki kişi silahlı saldırı yaptı paraları almak için ama alamadılar. Bizim komşularımız, ofisleri var burada. Söylentiye göre 3 milyon dolar varmış çantada ama net değil tabii. Birkaç aya kadar böyle olaylar yoktu. Yeni yeni başladı. Bitmiş bir şeydi ama tekrardan bu tür olaylar dönmeye başladı." dedi.