- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fatih'te İETT şoförü ile moto kuryenin kavgası
Fatih'te İETT şoförü ile moto kuryenin kavgası
İETT otobüsü şoförüyle moto kuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Öfkeli taraflar güçlükle sakinleştirildi.
- 23.05.2022 - 14:02
- Güncelleme : 23.05.2022 - 14:13
İstanbul'un Fatih ilçesinde yol verme kavgası...
Trafikte birbirine giren İETT otobüsü şoförü ile moto kurye sürücüsü ortalığı ayağa kaldırdı.
Çevredekiler ayırdı
Öfkesine yenik düşen kurye, diğer şoförü yere yatırıp yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise yerde çırpınarak direnmeye çalıştı.
İHA'nın haberine göre kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.
Fatih'te İETT şoförü ile moto kuryenin yol verme kavgası kamerada