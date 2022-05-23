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    Fatih'te İETT şoförü ile moto kuryenin kavgası

    İETT otobüsü şoförüyle moto kuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Öfkeli taraflar güçlükle sakinleştirildi.
    • 23.05.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:13
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    Fatih'te İETT şoförü ile moto kuryenin kavgası

    İstanbul'un Fatih ilçesinde yol verme kavgası...

    Trafikte birbirine giren İETT otobüsü şoförü ile moto kurye sürücüsü ortalığı ayağa kaldırdı.

    Çevredekiler ayırdı

    Öfkesine yenik düşen kurye, diğer şoförü yere yatırıp yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise yerde çırpınarak direnmeye çalıştı.

    İHA'nın haberine göre kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

    Fatih'te İETT şoförü ile moto kuryenin yol verme kavgası kamerada

    Fatih te İETT şoförü ile moto kuryenin kavgası #1


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