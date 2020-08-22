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    Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

    Yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 09:18
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    Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çakırağa Camii Sokak'ta bulunan bir kafeteryanın önünde, yabancı uyruklu kişilere 'sahte belge' düzenledikleri iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa bir süre sonra büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

    2 YARALI

    Kavga sırasında her iki gruptakiler de yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Olayda biri ağır iki kişi yaralanırken, gruptakilerden iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

    Gözüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılan Erdal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Fatih te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı #1

    POLİS KAÇAN ŞAHISLARI ARIYOR

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Fatih te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı #2

    Fatih te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı #3

    Fatih te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı #4

    Fatih te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı #5

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