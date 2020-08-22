Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çakırağa Camii Sokak'ta bulunan bir kafeteryanın önünde, yabancı uyruklu kişilere 'sahte belge' düzenledikleri iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa bir süre sonra büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

2 YARALI

Kavga sırasında her iki gruptakiler de yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Olayda biri ağır iki kişi yaralanırken, gruptakilerden iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Gözüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılan Erdal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞAHISLARI ARIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.