Kaza sonrası tartışan iki taksici, bagajlarından aldıkları sopalarla birbirine girdi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, yolcular büyük panik yaşadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, aynı yöne giden iki taksi çarpıştı.

Çarpışma sonucu iki taksici arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönerken, iki taksici birbirine sopalarla saldırdı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bu sırada gelen bir genç, her iki taksicinin elinde bulunan sopaları alarak, oradan uzaklaştı.

Daha sonra tekrar kavgaya tutuşan sürücüleri yine çevredekiler ayırdı.

Kavga sırasında taksicilerden biri boğazından, diğeri ise elinden hafif yaralandı.

Fatih'te iki taksici sopalarla birbirine saldırdı ViDEO







TUTANAK TUTUP, ANLAŞTILAR

Kaza sırasında öndeki takside bulunan ve kavga nedeniyle büyük panik yaşayan bir kadın ile yanındaki kişi, başka bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı.

Bir süre daha tartışan taksiciler, aralarında kaza tutanağı tutup, anlaşarak olayı sonlandırdı.

Kavga anları kameraya yansıdı.



