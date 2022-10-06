Fatih'te ikinci kata tırmanarak çıkan genci mahaleli yakaladı

Fatih'te bulunan binanın ikinci katına tımanarak çıkan Rıdvan K., mahalleli tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde öğle saatlerinde isminin Rıdvan K. olduğu öğrenilen şüpheli, film sahnelerini aratmayan görüntülere sebep oldu.

Genç çocuk, sokak üzerindeki bir binanın demir parmaklıklarına tutunarak tırmanmaya başladı.

O sırada sokak üzerinde bir vatandaş, tırmanırken görünce tepkisini saklamayarak "in aşağı" diyerek tepkisini gösterdi.

2. kattaki daireye girdi

Bağırışlara aldırış etmeyen şüpheli, 3 katlı binanın ikinci katında bulunan daireye girdi.

Evde bulunan yabancı uyruklu iki kadın, şüpheliyi görünce şoke oldu. Şüpheli evin kapısını açıp dışarı çıkarken kadınlar bağırmaya başladı.

Şüpheli polise teslim edildi

Dışarıda bekleyen iki genç, binadan çıkan şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi emniyete götürdü.

Emniyette işlemleri tamamlanan Rıdvan K.’nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

"Adam tırmanıyor, daha sonra daireye pencereden giriyor"

Mahalle sakinlerinden Osman Muhammed, "Gerçekten böyle bir durum yaşayacaksak sıkıntılı bir durum. Adam tırmanıyor, daha sonra daireye pencereden giriyor. Bu kötü bir durum. Ben şu anda çocuğumu annesi ile bırakıp işe gidiyorum” dedi.

"Uyuşturucu içmiş, kendinde değildi"

İHA'nın haberine göre, yaşanan olayı anlatan Mustafa Kemal Özgün, "Ben evde cam kenarında oturuyordum. Çocukların oradan bağırdığını gördüm. Üstü kırmızı elbiseli, zayıf bir çocuk korkuluklardan tırmanarak daireye girmeye çalışıyor. Ben oradan bağırınca alt kattaki komşular da geldi. Doğalgaz saatini okuyan kişi vardı. O görüyor ve onun fotoğraflarını çekiyor. Ben indim. İki tane genç, hırsızı yakalamış. Hırsız, merdivenlerden inmiş, gençlerde yakalamış. Uyuşturucu içmiş, kendinde değildi. Polisler daha sonra geldi, arkadan ters kelepçe yapıp götürdüler." diye konuştu.