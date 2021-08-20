Fatih'te Iraklıların kavgası: Bıçaklayarak öldürdü

Iraklı iki kişi arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Sokak ortasındaki korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Okumuş Adam Sokak'ta Iraklı iki kişi arasında daha önceden devam eden husumet sokağa taştı.

Katil zanlısı, husumetli olduğu kişinin kapısının önüne gelerek aşağı inmesini söyledi.

Evinden çıkan kişinin sokağa inmesiyle ikili arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede biber gazı ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

BİBER GAZIYLA KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

İkili arasında yaşanan yumruklaşmanın ardından katil zanlısı elindeki bıçakla, husumetli olduğu kişiyi karın bölgesinden yaraladı.

Bıçak darbesiyle ağır yaralanan kişi, biber gazıyla kendini korumaya çalışsa da fayda etmedi.

Katil zanlısı olayın ardından hızla uzaklaştı.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Olayı gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ağır yaralı kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Ekipler, katil zanlısının kimliğini belirleyerek kıskıvrak yakaladı.

“ELİNDE KELEBEK BIÇAK VARMIŞ”

Yaşanan olayı anlatan Kadir Kemal Kulaber, “İki kişi burada oyun oynuyorlarmış gibi birbirlerine dalaştılar. Diğerinin elinde bıçak varmış. Diğeri onu almaya çalışıyormuş. Bıçağı saplıyor. Çocuk yere düşüyor. Kan kaybediyor. Ambulans geliyor götürüyor ama çocuk hayatını kaybetmiş. Yabancı uyruklu ya Suriye’den ya da başka memleketten. Aşağı çağırmış. Elinde kelebek bıçak varmış. Bıçakla öldürmüş.” dedi.

“YUMRUKLAŞMADAN SONRA BIÇAK SALLAMAYA BAŞLADI”

Olayı yetkililere bildiren Özcan Kaya, “Ben burada oturuyordum. Baktım ilerden bir adam geldi. Telefonda konuşuyordu. Bağırıp çağırıyordu. Bu apartmanlardan birisinden adam aşağı indi. Ondan sonra ağız tartışması oldu, sonrasında yumruklaştılar. Yumruklaşmadan sonra bıçak sallamaya başladı. İri yarı olan kişinin elinde biber gazı vardı. Elinde bıçak olan kişiyi zapt edemedi. Karnından vurdu. Ben de ambulans ve polisi aradım.” diye konuştu.

BAYILINCA POLİSE TESLİM ETTİLER

Kaya, “Kelebek bıçağı elinde gördüm. Ben araya girmek istedim ama müdahale edemedim. Tek elimle telefon olduğu içi müdahale edemedim. Ondan sonra vuran kişi kaçtı iki, üç sokak ileride bayılarak yere düşmüş. Bildiğim kadarıyla vatandaş tarafından alınarak emniyet güçlerine teslim edilmiş. Diğer kişide hayatını kaybetmiş.” ifadelerini kullandı.