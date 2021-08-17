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    Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada

    Tırnakçılık yöntemi ile A.A.T isimli şahsa ait 5 bin 100 doları çalan İran uyruklu 3 kişi yakalandı. Şahısların hırsızlık anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 14:07
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    Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada

    İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir iş yerinde, 3 Ağustos Salı günü A.A.T. (35) isimli bir şahsın 5 bin 100 doları çalındı.

    Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

    Ekipler; Nader E. (53), Mohsen P. (38) ve Sabzegol F. (44) isimli İran uyruklu şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.

    Şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada #1

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden Nader E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mohsen P. ve Sabzegol F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada

    Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada #2

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