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- Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada
Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada
- DHA
- 17.08.2021 - 14:06
- Güncelleme : 17.08.2021 - 14:07
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir iş yerinde, 3 Ağustos Salı günü A.A.T. (35) isimli bir şahsın 5 bin 100 doları çalındı.
Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Ekipler; Nader E. (53), Mohsen P. (38) ve Sabzegol F. (44) isimli İran uyruklu şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.
Şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Nader E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mohsen P. ve Sabzegol F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada