Tırnakçılık yöntemi ile A.A.T isimli şahsa ait 5 bin 100 doları çalan İran uyruklu 3 kişi yakalandı. Şahısların hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir iş yerinde, 3 Ağustos Salı günü A.A.T. (35) isimli bir şahsın 5 bin 100 doları çalındı.

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Ekipler; Nader E. (53), Mohsen P. (38) ve Sabzegol F. (44) isimli İran uyruklu şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.

Şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Nader E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mohsen P. ve Sabzegol F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih’te İranlıların hırsızlık anları kamerada

