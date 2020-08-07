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    Fatih'te iş adamı Tacikistanlı sevgilisini öldürdü

    Beraber yaşadığı kadını öldüren cani, polise verdiği ifadesinde “erkekliğime küfretti” diyerek kendini savunmaya çalıştı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 15:34
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    Fatih'te iş adamı Tacikistanlı sevgilisini öldürdü

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç., beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

    Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.'ye erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulundu.

    Bunun üzerine Selamettin Ç., evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

    CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

    Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri, katil zanlısını gözaltına aldı. Yapılan sorgu sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Fatih te iş adamı Tacikistanlı sevgilisini öldürdü #1

    Talihsiz kadının cesedi incelenmek üzere morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Fatih te iş adamı Tacikistanlı sevgilisini öldürdü #2

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