Fatih’te İSKİ çalışması elektrik kablolarını patlattı, bir aile mağdur oldu

Fatih’te İSKİ çalışması elektrik kablolarını patlattı, bir aile mağdur oldu

İSKİ’nin yaptığı çalışmaların ardından, kaldırımın altında kalan elektrik kabloları patladı. Binanın bodrum katındaki dairenin salon duvarı yıkılınca, dairede kalan aile defalarca mağdur oldu.

İstanbul’un Fatih ilçesi Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Çalışmanın ardından, bir apartmanın girişinde bulunan kaldırımın altından elektrik kablolarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kaldırıma bitişik yarı bodrum dairenin salon duvarı patlamanın şiddeti ile yıkıldı.

Kalorifer petekleri yerinden fırladı.

Dairede yaşayan öğretmen Doğan çifti, 4 yaşındaki oğulları ve 6 aylık kızları olayı yara almadan atlattı.

ÇALIŞMALAR YETERSİZ KALDI

Şikayet üzerine İSKİ ekipleri bölgeyi yeniden onarsa da çalışmalar yetersiz kaldı.

Yaklaşık iki hafta sonra evlerine dönen aile, 15 Haziran’daki şiddetli yağışlarda evlerini su basması ile mağdur oldu.

EVİ TEKRAR SU BASTI

Aile tekrar, İSKİ ve İBB Beyaz Masa'ya ulaşarak şikayet formu oluşturdu.

Yeniden yapılan çalışmaların ardından 18 Haziran’da etkili olan yağışlarda ailenin evini tekrar su bastı.

31 yaşındaki öğretmen Mizan Safa Doğan ve eşi, suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı.

Eşyalarını kurtarmak için çabalayan çift diğer taraftan çocuklarını sakinleştirmek için uğraştı.

KAMERAYA YANSIDI

Aile evi boşaltmaya çalışırken, İSKİ ekipleri detaylı bir çalışma yaptı.

Maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirten aile, çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.

Elektrik kablolarının patlama anları ve evin su bastığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Fatih’te İSKİ çalışması elektrik kablolarını patlattı, bir aile mağdur oldu VİDEO



"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYMUYOR"

Öğretmen Mizan Safa Doğan yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Mahallemizde İSKİ'nin yaptığı kanal çalışması sonrasında elektrik hatlarına zarar verildi. Büyük bir patlama gerçekleşti.

Sonrasında evimin duvarı yıkıldı, merkezi kalorifer sisteminde yıkılma oldu ve evimi su bastı. Kalorifer petekleri yerinden fırladı. Çocuklarım ölüm tehlikesi geçirdi. Bu, 15 Nisan'da olmuştu.





“ONARIMIN YAPILDIĞI YERDEN SU BASKINI YAŞADIK”

İSKİ patlamanın gerçekleştiği yerde onarım çalışması yaptı.

Sonrasında 15 Haziran'da sadece onarımın yapıldığı yerden tekrar su baskını yaşadık evimize. Patlama olmadı ama bütün eşyalarımız zarar gördü.

“SANKİ EVİN İÇİNDE BİR DERE AKTI”

İlk olayda da ikinci olayda da evimiz kullanılamaz durumda olduğu için çocuklarımızla sokakta kaldık. Akrabalara sığınmak zorunda kaldık, maddi ve manevi zararımız oldu.

İSKİ geldi, yine basit bir müdahale yaptı. Yine uyarılarımıza rağmen, 'Bu iş tekrarlar, güzel bir şekilde yapalım' dememize rağmen basit bir müdahale yapıldı.

Sonrasında evimizi yine kendi imkanlarımızla temizledik, evimize yerleştik. Ertesi yağmurda, yine sadece onarımın yapıldığı yerden sanki evin içinde bir dere aktı.

“YAĞMUR GÖRDÜĞÜNDE KORKUYOR”

Bu olaylar gerçekleşirken bir yandan suyu tahliye etmeye çalışıyoruz, bir yandan çocukların psikolojisini kontrol etmeye çalışıyoruz. 4 yaşındaki oğlum, 6 aylık kızım var. Büyük çocuğum eve girmek istemiyor şu an, son su baskınında kulaklarını kapatarak, gezdi. Yağmur gördüğünde korkuyor, duvarlara yaklaşamıyor.

“YETKİLİLER DE SESİMİZİ DUYMUYOR”

Maddi, manevi çok büyük kayıplarımız var. Biz kiracıyız, son baskından sonra, ev bulmadan, bakmadan evden çıkmak zorunda kaldık. Şu an yetkililer de sesimizi duymuyor. Bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz, yapılan müdahaleler yetersiz. Maddi, manevi, biz İSKİ marifetiyle rezil, rüsva olduk."

“BENİM İŞİME DEĞİL, DAİRE SAHİBİNİN İŞİNE GELİYOR”

Yapılan yeni çalışmalar hakkında açıklama yapan Doğan, “Son noktada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama ben evimden olduktan sonra, bu çileleri çektikten sonra, çocuklarımın psikolojisi bozulduktan sonra, mesleğimi icra etmekten yoksun kaldıktan sonra, şu an iki çocuğumla, eşyalarımla ortada kaldıktan sonra bu benim işime değil, dairenin sahibinin işine geliyor. Çektiğim benim yanıma kar kalmış oluyor.” ifadelerini kullandı.