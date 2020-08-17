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    Fatih'te İSPARK önünde bir değnekçi yakalandı

    İstanbul Fatih'te özel bir hastanenin İSPARK otopark alanında değnekçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 05:28
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    Fatih'te İSPARK önünde bir değnekçi yakalandı

     

    Fatih Balat'ta özel bir hastanenin İSPARK otopark alanına aracını park eden vatandaşlardan zorla para almaya çalışan "değnekçi" diye tabir edilen bir korsan otoparkçı hakkında polise ihbarda bulunuldu.

    KORSAN OTOPARÇI GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen F.D. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

    Fatih te İSPARK önünde bir değnekçi yakalandı #1

    Hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79'uncu maddesi gereğince adli işlem başlatılan şüpheli Balat Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

    Fatih te İSPARK önünde bir değnekçi yakalandı #2

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