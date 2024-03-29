Fatih'te İSPARK otoparkında silahla bacağından vurdular: 110 bin dolarını çaldılar

İstanbul'da Fatih İSPARK otoparkında 47 yaşındaki M.A.Y. isimli şahıs, aracının bagajında bulunan çantayı aldığı esnada 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Şüpheliler, bacağından vurdukları şahıs yere düşünce elindeki çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.
Ekipler çalışma başlattı
Çantanın içindeki 110 bin dolar çalarak kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, olay yerinde 1 adet 9 milimetre kovan bulundu. Ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Motosiklet tespit edildi
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparka geldikleri motosikletin, 27 Aralık 2023 tarihinde Eyüpsultan’da çalınan motosiklet olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
5 kişi gözaltına alındı
26 Mart’ta İstanbul ve Sakarya’da eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Zeynel A.’yı, Orhan B.’yi, olayda çantayı çalan Fuat T.’yi, şahsı ilahla vuran Yunus E.T.’yi ve Merve T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kameralara yansıdı
Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, mağdur şahsın bacağından silahla vurulduğu, yere düştüğü esnada elindeki çantayı alarak kaçtıkları görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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