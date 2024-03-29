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Fatih'te İSPARK otoparkında silahla bacağından vurdular: 110 bin dolarını çaldılar

Fatih'te İSPARK otoparkında silahla bacağından vurdular: 110 bin dolarını çaldılar İSPARK’a motosikletle gelen 2 şüpheli, bir şahsı bacağından silahla vurarak 110 bin dolarını çaldı. Dehşete düşüren hırsızlığın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.